Metabolismo rallentato: come attivarlo in estate

Arrivare in forma fisica buona per l’estate è molto importante e un obiettivo di molti. Spesso non si riescono a ottenere i giusti risultati a causa del metabolismo rallentato che impedisce di dimagrire correttamente. Scopriamo come attivarlo per l’estate e quali sono i segreti per una buona riuscita.

Metabolismo rallentato

A volte capita di non riuscire a dimagrire anche se si segue una dieta salutare ed equilibrata. Il responsabile è il metabolismo rallentato che agisce sull’organismo impedendo di portare a termine il regime dimagrante e quindi riuscire a perdere i chili in eccesso. In molti casi, si tratta sicuramente di una condizione psicologica e non fisiologica.

Per riuscire ad attivarlo in vista dell’estate e quindi perdere i chili in eccesso in tempo per la spiaggia è bene capire come muoversi e cosa fare. Prima di tutto, risulta fondamentale consumare calorie sufficienti che permettano di stimolare il metabolismo e quindi riuscire a dimagrire nella maniera giusta.

Per aumentare e stimolare un metabolismo rallentato e quindi non particolarmente efficace ai fini del dimagrimento, è necessario consumare alimenti che possano dare la giusta accelerata. Vi sono cibi che, grazie alle loro proprietà, apportano notevoli benefici al fisico e alla salute, in modo da ottenere un dimagrimento rapido.

Il fatto di non riuscire a perdere peso e al tempo stesso ingrassare invece di dimagrire sono tutti fattori che sicuramente incidono sul metabolismo. Inoltre, si tende a sentirsi molto stanchi, spossati ed essere anche preda di brividi o tremori, oltre che di una sudorazione eccessiva. Sono tutti sintomi a cui è bene fare attenzione.

Metabolismo rallentato: cause

Una condizione che è legata al funzionamento generale dell’organismo. Il metabolismo rallentato tende a manifestarsi e palesarsi quando le reazioni chimiche e fisiche che sono fondamentali per bruciare e produrre energia, cominciano a subire un rallentamento e quindi anche riuscire a dimagrire è alquanto difficile.

Per capire come mai il processo metabolico subisce un rallentamento e quindi non è utile in fase di dimagrimento, è fondamentale capire quali sono le cause in modo da riuscire a cambiare la situazione. Alcuni fattori sono del tutto fisiologici, mentre altri riguardano le abitudini e stili di vita che andrebbero modificati o corretti.

Per quanto riguarda i fattori fisologici vi è sicuramente il sesso, ma anche l’età. Durante il periodo adolescenziale o giovanile, il corpo riesce a dimagrire più rapidamente, mentre intorno ai 45-50 anni si assiste a un metabolismo rallentato per cui perdere peso risulta più difficile del previsto. Gli squilibri ormonali, quindi un calo che si verifica durante la menopausa comporta una difficoltà in tal senso.

Alcune intolleranze alimentari possono portare a degli effetti collaterali che hanno conseguenze sul metabolismo. I regimi eccessivamente rigidi oppure ipocalorici uniti anche a uno stile di vita poco attivo e molto sedentario contribuiscono sicuramente a un metabolismo lento e non utile per dimagrire.

Metabolismo rallentato: miglior rimedio

Per aumentare il metabolismo rallentato e quindi riuscire a essere in forma per la stagione estiva, si consiglia di unire al proprio regime alimentare anche un integratore che lavora proprio su questo aspetto. Il migliore, tra i tanti in commercio, è Spirulina Ultra, a base naturale, made in Italy con consensi di nutrizionisti e di consumatori, ma anche del Ministero della Salute.

Una formula che, affiancata a una dieta equilibrata e un po’ di moto, permette di perdere peso dal momento che brucia le calorie anche durante la fase di riposo. Agisce sul metabolismo aiutando a ottenere risultati in ambito di dimagrimento, riduce e smaltisce i grassi, oltre a saziare nel modo corretto evitando i troppi eccessi.

Un integratore che si basa su componenti naturali che sono del tutto privi di controindicazioni o sostanze nocive, come l’alga spirulina (da qui il nome del prodotto) che blocca le riserve di grasso impedendo che si accumulino e la gymnema che agisce sul metabolismo di lipidi e carboidrati sopperendo alla fame.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un prodotto in compresse da assumere poco prima dei pasti con un bicchiere di acqua per cominciare ad agire.

Un integratore come Spirulina Ultra non si ordina nei negozi virtuali o fisici, ma soltanto collegandosi al sito ufficiale del prodotto per la sua originalità ed esclusività. Inserendo i dati nel modulo è possibile approfittare di 4 confezioni a 49,99€ invece di 200 con pagamento concesso tramite Paypal, carta di credito e contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.