Metaverso e AI aprono la nuova era del marketing esperienziale

Milano, 19 apr. (askanews) – Intelligenza artificiale, realtà aumentata e metaverso aprono la strada alla nuova era del marketing esperienziale. Della tecnologia non se può fare a meno, anche nella relazione con i clienti. Experiency, creative tech studio parte di Spencer & Lewis, gruppo di comunicazione indipendente associato a UNA, Aziende della Comunicazione Unite, ha portato a Milano in occasione del Fuorisalone 2023 le innovazioni studiate per aiutare i brand a stringere rapporti solidi con la loro community. Geo Ceccarelli, founder di experiency.

“Noi parliamo sempre di creatività aumentata perché mettiamo la tecnologia al centro della creatività. Oggi presenteremo tre novità: una piattaforma di metaverse-as-a-service, un phigytal pop-up store che attraverso la realtà virtuale permette agli ambienti di diventare infiniti con gli utenti che li possono esplorare e verificare la qualità dei prodotti e saranno assistiti da Tipsy che è una personal experience assistent basata su motori di intelligenza artificiale, dentro un corpo di un avatar, che è in grado di rispondere in tempo reale ai bisogni degli utenti”.

La tecnologia diventa quindi uno strumento per creare engagement, attirare nuovi clienti e aumentare le vendite. Come sottolinea Giorgio Giordani, presidente di Spencer&Lewis. “Ci troviamo in un momento evolutivo incredibile. La tecnologia sta invadendo il nostro quotidiano. Qual è la sfida delle aziende? Capire che occorre governare i contenuti attraverso l’esperienza. Noi vogliamo raccontare l’importanza del disegno dell’esperienza, design dell’esperienza significa governo dei contenuti attraverso la tecnologia. Quello che si sta facendo oggi è costruire l’impianto ed edificare ciò che sarà domani per le nuove generazioni che inevitabilmente inizieranno a interagire sempre di più”.

Le aziende, conclude Giordani, stanno preparando oggi quello che sarà domani l’impianto narrativo per avvicinare il consumatore finale del futuro.