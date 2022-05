Meteo 7-8 maggio, weekend all’insegna del maltempo: le regioni interessate

In questi due giorni dovremo aspettarci perturbazioni e temperature instabili. Interessata buona parte della penisola.

In questo weekend appena iniziato di sabato 7 e domenica 8 maggio sono attese condizioni meteorologiche segnate da temperature instabili e fenomeni anche a carattere temporalesco. Particolare attenzione al sud e sulle isole dove potrebbero arrivare anche perturbazioni intense. Ad ogni modo già dalla prossima settimana, l’instabilità dovrebbe lasciare progressivamente spazio a temperature più calde e cieli soleggiati.

Meteo 7 e 8 maggio: la situazione per sabato

Nella giornata di sabato 7 maggio, il cielo sarà in prevalenza nuvoloso. Previste piogge anche intense in pianura su Alpi e Appennini, al centro-sud e sulle isole. Per ciò che riguarda le temperature ci si aspetta un aumento sia al Nord che in Sardegna. Venti forti e mari mossi al Sud con temperature in calo. In linea generale l’instabilità potrebbe intensificarsi nel pomeriggio per poi attenuarsi in setata.

Il meteo di domenica 8 maggio

Ancora instabilità da nord a sud nella giornata di domenica 8 maggio. In particolare al Nord il cielo sarà nuvoloso con piogge anche intense in special modo in pianura. Più stabilità invece al Centro dove il cielo dovrebbe essere nuvoloso, ma senza precipitazioni. Temporali invece al sud e sulle isole con perturbaizoni intense su Calabria e Sicilia. Nella serata le condizioni meteorologiche potrebbero migliorare ad eccezione di quest’ultima. Ancora venti e mari mossi.