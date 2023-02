A San Valentino arriva l'anticiclone e il tempo sarà stabile e il clima mite, anche se in alcune zone torna il rischio nebbia.

San Valentino è alle porte e sta per arrivare l’anticiclone.

Il tempo nella giornata dedicata agli innamorati sarà stabile e il clima mite. In alcune zone, però, tornerà il rischio nebbia.

Meteo, a San Valentino arriva l’anticiclone: le previsioni

Il protagonista meteo di San Valentino sarà l’anticiclone, che si sta estendendo in Italia e in Europa. Per il 14 febbraio e i giorni successivi si prevede un tempo stabile con clima secco, sempre più mite. Oltre all’assenza di piogge e nevicate, nei prossimi giorni si registrerà un rialzo delle temperature, sopra la norma soprattutto al Centro-Nord.

Un’anomalia molto marcata nelle Alpi. In Val Padana aumenterà il rischio nebbia, con un peggioramento della qualità dell’aria. Nella giornata di martedì 14 febbraio su tutta l’Italia le condizioni meteo saranno stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso. Ci sarà qualche annuvolamento su Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, soprattutto nel pomeriggio. Ci saranno deboli e locali gelate al Centro-Nord, con nebbia in pianura padana, nelle valli di Toscana e Umbria.

Le temperature saranno in aumento e potranno superare i 15 gradi.

Previsioni meteo del 15 febbraio

Mercoledì 15 febbraio il tempo sarà stabile da Nord a Sud. La giornata sarà soleggiata, con qualche annuvolamento sparso e modesto su Puglia, Calabria e Sicilia, e locali nebbie in Val Padana, nelle coste adriatiche del Nord e a nord della Toscana. Le temperature saranno ulteriormente in crescita, con un rischio sempre più basso di gelate all’alba al Centro-Nord.

Le massime saranno oltre la norma, con punte di 14-15 gradi al Nord e picchi di 17-18 gradi al Sud.