Meteo: anomalie mai viste per le feste, ci aspetta un Natale bizzarro

Per il meteo dei prossimi giorni sono in arrivo anomalie mai viste per le feste, ci aspetta un Natale decisamente molto bizzarro, con l’inverno come lo conosciamo che per adesso tocca l’Italia in maniera davvero molto marginale.

E non finirà qui: i siti specializzati spiegano che quando mancano pochi giorni a Natale, le condizioni meteorologiche dell’Europa rimandano ad una settimana glaciale ma con sorpresa.

Meteo, ci aspetta un Natale bizzarro

In Italia poi al Nord si è registrata una serie di nevicate intense in cinque giorni, specie l’ultima che per due giorni ha innevato il Piemonte, ma c’è anche una anomalia persistente: al Centro/Sud si è determinata infatti una anomalia termica senza precedenti nella storia.

Un esempio? In Sicilia sono stati superati i 30°C sulla costa tirrenica messinese.

Due poderose rimonte dell’Anticiclone

E non è finita: nei prossimi giorni prenderà il sopravvento una coppia di grandi rimonte dell’Anticiclone che porteranno un deciso rialzo termico. Dove? In particolare al Centro Sud ma in sostanza su tutto il Paese. Le temperature saranno in forte aumento in concomitanza con il secondo Anticiclone proveniente dall’oceano Atlantico. E quando arriverà? Esatto: proprio con il Natale che più che abbellito dalla iconica presenza della neve sarà decisamente “caldo” ed anche soleggiato.