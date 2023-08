Questa settimana di agosto è stata la più calda dell’estate e per tanti giorni il sole l’ha fatta da padrone in quasi tutte le regioni d’Italia. Gli esperti del meteo, però, avevano annunciato il ritorno del maltempo verso sabato e le ultime previsioni confermano questa ipotesi.

Meteo, torna il maltempo in Italia: le previsioni del weekend

Con l’arrivo del weekend, l’anticiclone africano sarà spazzato via dall’arrivo dei temporali. Le prime zone ad essere colpite, secondo i meteorologi, saranno quelle del Centro-Nord, in particolare le regioni alpine e prealpine della Lombardia, del Piemonte e della Valle d’Aosta. Per quanto riguarda il Piemonte, i primi temporali sono attesi già nella giornata di oggi nell’area dell’alto Torinese, Canavese e alto Novarese. Attesi rovesci anche nel Centro-Italia, soprattutto nelle zone di Lazio e Abruzzo.

I nubifragi di domenica: le zone interessate

Domenica, poi, sarà una giornata in cui potrebbero tornare i violenti nubifragi: anche in questo caso le regioni interessate saranno la Lombardia e il Piemonte, a cui si aggiungerà anche la Liguria. Eventi temporaleschi anche in Friuli ed Emilia a partire dalle prime ore del pomeriggio. Il ritorno della pioggia avrà come conseguenza un nuovo abbassamento delle temperature.