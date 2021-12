Meteo Capodanno 2022, in arrivo l’anticiclone africano: San Silvestro sarà all’insegna del caldo

A San Silvestro e il primo giorno del nuovo anno si attendono giornate prevalentemente soleggiate con temperature oltre la media del periodo.

Sarà un Capodanno all’insegna di prudenza e restrizioni, per evitare la diffusione del Covid-19 che continua a circolare. Resta fondamentale prestare massima attenzione ed evitare numerose uscite e assembramenti, ma le previsioni meteo per il giorno di San Silvestro regalano temperature sopra la media.

L’ultimo dell’anno sarà all’insegna del caldo.

Meteo Capodanno 2022, in arrivo l’anticiclone africano

Dopo il Natale all’insegna delle nuvole, una massa d’aria di matrice africana sta raggiungendo l’Europa portando temperature anomale per il periodo: tra giovedì 30 e venerdì 31 dicembre si attendono 15 gradi al Nord e anche nel resto del Paese si prevedono temperature lontane da quelle tipicamente invernali.

Gli esperti prevedono massime intorno ai 14/15 gradi alla quota di 1500m, zeri termici compresi tra i 3600-3800 metri dei settori occidentali e i 3200 metri di quelli orientali.

Attesa la nebbia in pianura, che potrebbe svilupparsi anche sui litorali liguri con temperature più basse. Le massime non supereranno 10 gradi, invece, in Val Padana. All’alba lungo il corso del Po non si escludono le tipiche gelate del periodo.

Meteo Capodanno 2022, le previsioni al Nord

Oltre alle temperature in aumento, il giorno di Capodanno sarà all’insegna del sole su Alpi e Prealpi, mentre nubi basse e foschie diffuse si attendono in pianura e sui litorali liguri.

Anche il nuovo anno, sabato 1 gennaio, sarà all’insegna del sole nelle Regioni settentrionali.

Meteo Capodanno 2022, le previsioni al Centro e al Sud

A San Silvestro prevalgono nubi basse al Sud, mentre si prevede sole su colli e monti.

Sui litorali e le valli toscane attese foschie, che si estenderanno anche nell’Adriatico, in particolare sulle Marche. Giornata soleggiata nel Lazio e in Abruzzo.