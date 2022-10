Meteo, ci si avvia verso un Halloween caldo. Attese perturbazioni a inizio novembre

Il lungo ponte di Ognissanti è ormai iniziato, ma dalle temperature cosa dovremmo aspettarci? Halloween potrebbe essere uno dei più caldi di sempre.

“Non esistono più le mezze stagioni” diceva un detto popolare. In effetti le temperature straordinariamente miti di questo autunno 2022, ci dicono molto di come il clima stia cambiando in questi ultimi anni. Il 31 ottobre, in particolare potrebbe essere secondo “Il Meteo.it”, l’Halloween più caldo della Storia.

Dopodiché già a partire dalla metà della prossima settimana, il meteo potrebbe peggiorare.

Meteo previsioni, si verso l’Halloween più caldo di sempre?

Nel dettaglio nella giornata di lunedì 31 ottobre Il tempo dovrebbe essere soleggiato su buona parte della penisola, mentre al Nord potrebbe esserci un annuvolamento parziale in particolare a Nord-Ovest. Tale peggioramento potrebbe inoltre investire il meridione alla fine di questa settimana.

In che modo sta cambiando il clima?

Il meteorologo Mattia Gussoni di “Il Meteo.it”, ha fatto sapere, che alla luce di questo caldo eccezionale, potrebbe esserci il rischio di fenomeni di tipo violento non appena una perturbazione piomberà sull’area del Mediterraneo. Stando a quanto si apprende, dovremo tenere d’occhio le piogge nel caso in cui cadano su terreni molto secchi. Ciò comporterebbe una minore infiltrazione, quindi maggiori possibilità che si sviluppino piene pericolose.