Un colpo di coda invernale sta per investire l’Italia, più precisamente in occasione della Domenica delle Palme. Torneranno il freddo e la neve, stravolgendo la primavera.

Meteo, colpo di coda invernale dalla Domenica delle Palme

Un colpo di coda invernale sta per investire l’Italia, a partire dalla Domenica delle Palme. Andrea Garbinato, responsabile della redazione de Il Meteo.it ha confermato un peggioramento, con giornate fredde ed invernali a partire da domenica e dall’inizio della nuova settimana. Più precisamente, il termometro crollerà per tre giorni, dalla Domenica delle Palme fino a martedì 4 aprile, rimanendo sotto la media fino a Pasqua. Prima di questo nuovo colpo di coda invernale, le massime saliranno fino a 28 gradi in Sardegna e fino a 25 gradi in Sicilia, già dal pomeriggio di oggi. Un giovedì soleggiato e caldo al Centro-Sud, con alcune nubi in Toscana, mentre sarà nuvoloso al Nord, con qualche pioggia sulle Alpi e in Liguria.

Il meteo del weekend

Venerdì, ultimo giorno di marzo, vedrà il transito di un ciclone invernale, un colpo di coda che porterà un peggioramento anche sul settentrione italiano, con qualche rovescio. Un passaggio abbastanza veloce, ma che causerà un’intensificazione del vento. Sabato 1 aprile previsti sole e vento. Il tempo sarà buono, salvo una maggiore nuvolosità. La vera svolta è attesa per la Domenica delle Palme. Sono attese piogge sulle regioni centrali e anche a Nord-Est. Nella seconda parte della giornata piogge anche al meridione. La giornata peggiore sarà lunedì 3 aprile, quando un vortice di bassa pressione causerà maltempo al Sud e sul Medio Adriatico.