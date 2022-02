Meteo, cosa accadrà in Italia nel weekend del 19 e 20 febbraio

Le previsioni meteo per questo weekend in Italia: nubi sparse in tutto il Paese con deboli piogge sparse, massime fino a 20 gradi al sud

Per sabato 19 e domenica 20 febbraio si prospettano nubi sparse da nord a sud in tutta Italia. Le temperature massime oscilleranno tra i 13 e i 20 gradi.

Previsioni meteo per il weekend del 19 e 20 febbraio: cosa accadrà sabato

Sabato 19 febbraio sarà una giornata nuvolosa in tutta in Italia. Al nord ci saranno nubi sparse e deboli piogge sparse, in particolare sulle regioni della Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Veneto. Al nord ovest ci saranno leggere schiarite nel pomeriggio. Al centro ci saranno piogge sulla Toscana e su parte delle Marche, sole in Abruzzo, ma con cielo velato. Al sud permane la nuvolosità su Calabria e Campania, le massime vanno da 15 a 20 gradi.

Previsioni meteo per domenica 20 febbraio

Domenica mattina ci sarà una residua nuvolosità su tutta la Pianura Padana. Con il passare delle ore il tempo tornerà più soleggiato, fino ad arrivare alle ampie schiarite della serata. Al centro sarà nuvoloso al mattino sulle Adriatiche e le zone interne con deboli piogge sparse. Al sud la situazione si ribalta con il tempo che sarà soleggiato al mattino e vedrà un aumento delle nubi al pomeriggio e alla sera.

Temperature stazionarie tra i 14 e i 19 gradi.