Meteo, dal 13 novembre tempo instabile sulla nostra penisola: attese piogge al centro-sud

A partire dalla settimana del 13 novembre, un meteo instabile colpirà diverse regioni della nostra penisola. Maltempo al centro sud.

I primi giorni di novembre sono stati caratterizzati per lo più da temperature sopra la media stagionale. Un freddo vortice ciclonico provenienti dai Balcani porterà sulla nostra penisola un tempo instabile con piogge anche a carattere di rovescio in particolare nel centro sud.

A partire dunque dalla settimana del 13 novembre temperature il maltempo potrebbe farsi strada portando progressivamente all’inverno. Stando a quanto riporta “Il Meteo.it”, il rischio di nubifragi potrebbe essere elevato.

Meteo quali sono le regioni interessate dal maltempo dal 13 novembre

Nella mattinata del 13 novembre le zone della nostra penisola interessate dal maltempo sono dovrebbero essere quelle del basso e medio adriatico così come la Sardegna orientale.

Nel pomeriggio – si apprende ancora – il maltempo dovrebbe risalire lo stivale per arrivare fino nelle zone a sud del Veneto e in Romagna. In serata ancora piogge a nord est sul versante basso-medio tirrenico.

In aumento i freddi venti di Bora

Nel frattempo, contemporaneamente all’ondata di maltempo, i venti di Bora potrebbero aumentare e con essi potremmo aspettarci un calo delle temperature che potrebbe portare a lievi nevicate sul versante centrale appenninico intorno ai 1700/1800 metri.