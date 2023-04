Meteo dell'inizio settimana, tornano le piogge sull'Italia

Dopo un fine settimana decisamente da incubo sul fronte meteo per quello previsto all’inizio settimana tornano le piogge sull’Italia. Ecco dove si concentreranno nei prossimi due giorni le precipitazioni sulla penisola. Il dato è quello dell’instabilità, con la giornata di domani che vede in arrivo ancora rovesci. Questo perché un vortice ciclonico è ancora in azione al Sud.

Meteo, tornano le piogge sull’Italia

Le previsioni dicono che il tempo sarà instabile dalla Romagna alla Puglia, sul Lazio, sul resto del Sud peninsulare, in Sicilia settentrionale. Poi dal pomeriggio sulle montagne della Lombardia. A Nordest cielo nuvoloso con isolati piovaschi. Per domani, lunedì 17 aprile, al Nord si prevedono nubi sparse su Triveneto e Val Padana e sole altrove con temperature in aumento. Al Centro tempo molto instabile sul versante adriatico e nel pomeriggio sul basso Lazio. Al sud molto nuvoloso con piogge, rovesci e locali temporali a carattere intermittente.

Cosa succederà martedì 18 aprile

E per martedì 18 aprile? Ampie aperture al mattino, tra pomeriggio e sera poi si verificherà qualche isolato piovasco su Piemonte occidentale e basso Friuli. Il tutto con la colonnina di mercurio in lieve risalita e con massime tra 18 e 22 gradi. Nuvolosità irregolare e ancora piogge al centro, versante Adriatico, e nel Sud insulare.