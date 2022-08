Meteo di Ferragosto con l’Italia divisa in due

Cosa dicono le previsioni meteo più attese dell'anno, quelle di Ferragosto disegnano uno scenario con l’Italia divisa in due fra temporali e afa crescente

La giornata clou dell’estate incombe e le previsioni meteo di Ferragosto disegnano uno scenario con l’Italia divisa in due fra ritorno dell’afa e arrivo di una nuova perturbazione dal Nord Europa. I principali siti specializzati, in primis ilmeteo, spiegano che al Nord e sul Centro tirrenico saranno possibili piogge e fenomeni temporaleschi severi e nel resto del paese sono in arrivo sole e temperature di nuovo alte.

Ferragosto con l’Italia divisa in due

Il trend è dunque quello che ha caratterizzato gli ultimi giorni, con un rischio di fortunali da una parte e una nuova avanzata del caldo torrido dall’altra. Per oggi, domenica 14 agosto, il tempo sarà bello e soleggiato in quasi tutta Italia, con un nuovo innalzamento delle temperature al Centro-Nord e sulla Sardegna, dove si potranno raggiungere punte di 33-34 gradi. E per Ferragosto? In quel frangente è attesa una consistente depressione che dal Nord Europa e sospinta ed alimentata da correnti instabili di origine atlantica incrementerà la possibilità che si formino temporali fra le regioni settentrionali e quelle centrali tirreniche.

Dai temporali all’afa: ecco dove e quando

In queste zone le temperature fletteranno leggermente, mentre sul resto del Paese la situazione dovrebbe restare più stabile con temperature in risalita. Sono previsti temporali anche forti sull’arco alpino e in estensione alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Questi fenomeni potranno interessare in serata anche Veneto, Liguria, Marche, alta Toscana ed alto Lazio. E sul resto della penisol? Lì l’anticiclone africano tornerà a dominare sul bacino del Mediterraneo con l’aiuto di aria sahariana.

Sono perciò previste punte massime di temperature che saliranno velocemente ben oltre i 34-35°C specie nel pomeriggio.