Un doppio vortice influenzerà la situazione meteorologica dei prossimi giorni, portando maltempo, con piogge in molte regioni, fino al fine settimana.

Meteo, doppio vortice porta il maltempo fino al fine settimana

Un doppio vortice porterà maltempo su gran parte dell’Italia, con piogge consistenti in diverse regioni e il possibile coinvolgimento anche del weekend. L’inizio di questa primavera prosegue all’insegna di alti e bassi e dei tipici ribaltoni di questa stagione. La stabilità duratura sembra essere molto lontana, ma in fondo non è una cosa così strana. Un primo vortice ciclonico entrerà in azione tra mercoledì 12 e giovedì 13, attraversando il Nord. La giornata di giovedì sarà molto instabile, soprattutto in Lombardia e a Nordest, con un peggioramento anche nel Centro. Le precipitazioni potranno assumere carattere temporalesco e risultare localmente di forte intensità, soprattutto sul Triveneto, zona dove andrà prestata attenzione anche alla neve che potrà scendere copiosa ed entro sera a quote molto basse per la stagione.

Meteo, le previsioni per il weekend

Nella giornata di venerdì il vortice abbandonerà il nostro Paese, lasciando comunque dietro di sé della residua instabilità sul Nordest e al Centro-Sud. Nel weekend non arriverà nessun miglioramento, mentre arriverà il secondo vortice ciclonico a portare scompiglio, questa volta soprattutto al Centro e al Sud. Probabilmente anche l’inizio della prossima settimana non sarà dei migliori, con questa circolazione ciclonica che continua ad allontanare la stabilità atmosferica.