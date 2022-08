Meteo, ecco dove torneranno i temporali fino al 23 agosto

Una due giorni all'insegna del meteo perturbato in quasi tutti il Centro ed il Sud: ecco dove torneranno i temporali e la grandine fino al 23 agosto

Il meteo che sta accompagnando l’Italia verso la fase terminale di questa torrida estate 2022 dice che il maltempo ci sarà: ecco dove torneranno i temporali fino al 23 agosto iniziati già da oggi, 22. Alcune regioni italiane sono state interessate da un bollettino giallo della Protezione Civile con fenomeni di nuvole, pioggia e anche grandine.

Meteo, dove torneranno i temporali

Insomma, il maltempo sta per tornare su alcune zone della penisola e gli esperti di 3bmeteo citati da Today spiegano: “Il vortice di bassa pressione che sta portando forte maltempo sull’Europa orientale sarà stimolato a muoversi in moto retrogrado verso ovest da una spinta dinamica dell’anticiclone verso l’Europa centrale. Il minimo si riavvicinerà dunque alla Penisola puntando le regioni centro meridionali“. E se per oggi, 22 agosto, la Protezione civile per oggi 22 agosto ha diffuso un avviso di allerta gialla, per omani non andrà meglio, Oggi il rischio temporali è in agenda per Calabria, Sicilia, isole Egadi, Ustica, isole Eolie.

Il peggio arriverà il 23 agosto

E domani? Un fronte temporalesco raggiungerà il medio-basso Adriatico e si sposterà verso le regioni tirreniche. Ad essere coinvolte saranno perciò specie Lazio e Abruzzo con un “coinvolgimento parziale” delle Marche, del Sud a iniziare da Molise e Puglia e poi nel pomeriggio Campania, Basilicata, alta Calabria e dalla sera anche il basso Tirreno. In agenda di previsione anche un brusco calo delle temperature che “finiranno sotto media lungo quasi tutto l’Adriatico”.