Fra venerdì e domenica temperature in rialzo nettissimo, meteo ed equinozio di primavera, in arrivo una vera ondata di mitezza

Meteo ed equinozio di primavera, una vera ondata di mitezza è in arrivo sull’Italia, con il maltempo che sta lasciando le regioni del Sud Italia mentre da ovest arriva un poderoso anticiclone. Insomma, che succede? Innanzitutto che dopo quella meteorologica che ha avvio il primo del mese, stasera arriverà la primavera astronomica, per l’esattezza alle 22,24. Questo significa che vedremo aumentare via via fino al solstizio estivo le ore di luce e del caldo.

In arrivo una vera ondata di mitezza

Ed in sincrono il maltempo si sta velocemente allontanando dalla Sicilia, tutto questo con un ovest da cui è già rilevabile dal meteo un vasto anticiclone. Secondo le previsioni lo stesso richiamerà correnti di origine sub-tropicale all’interno del Mediterraneo, specie fra le giornate di venerdì e sabato. E le conseguenze? Clima mite ed un marcatissimo aumento delle temperature su tutta Italia, da nord a sud, “ben oltre le medie del periodo”. I media spiegano che l’anticiclone “regalerà belle giornate e porterà un costante aumento termico, il quale diverrà piuttosto anomalo tra venerdì e domenica”.

“Cupola” che arriva da Marocco ed Algeria

Si cita una “cupola anticiclonica” che troverà alimentazione nelle correnti sub-tropicali provenienti da Marocco e Algeria. Le temperature toccheranno anche 24-25°C su diverse località del centro e del sud, specie nei giorni di sabato e domenica.