Dalle prime proiezioni degli esperti, pare che l'estate 2022 sia all'insegna del caldo rovente. Attese temperature sopra la media tra giugno e agosto.

Il mese di maggio si è aperto all’insegna del caldo intenso. Le temeprature di metà maggio sono paragonabili a quelle di fine giugno/inizi luglio e l’ondata di calore non è ancora finita. Al contrario, l’assaggio d’estate potrebbe proseguire per le settimane successive.

L’estate 2022 potrebbe essere rovente e non mancano le analogie con quella del 2003.

Meteo estate 2022, le previsioni

Dalle proiezioni per il meteo dell’estate 2022 ci si aspetta mesi all’insegna del caldo record, con temperature massime sopra la media da giugno ad agosto. Si tratta delle prime previsioni definite dal Centro europeo.

Per il penultimo weekend di maggio, quello del 21 e 22, si prevedono picchi di caldo fino ai 35 e 36 gradi, soprattutto al Nord e in Sardegna, dove non si escludono temperature di oltre 10 gradi sopra la media stagionale.

Il caldo degli ultimi giorni anticipa quella che potrebbe essere un’estate da caldo record, perché “indica in 2/3 gradi l’aumento delle temperature rispetto alla media trentennale”, dichiara Lorenzo Tedici, meteorologo de IlMeteo.it.

In molti temono che la prossima estate sarà molto simile a quella del 2003, che in tanti ricorderanno essere una delle più calde degli ultimi anni. Nel 2003, infatti, un anticiclone africano sviluppato già nel mese di maggio causò un caldo rovente nei mesi estivi.