Il meteo svela uno strano fenomeno, particolarmente insolito in questo periodo, che sta interessando varie aree italiane. Stiamo parlando della nebbia, che è comparsa in diverse zone.

Meteo, fenomeno insolito per il periodo: cosa accadrà nelle prossime ore

Si tratta della nebbia che è calata su alcuni tratti della Val Padana, soprattutto in Emilia e sui distretti meridionali di Lombardia e Veneto. Riduzioni di visibilità si sono verificate anche sui litorali liguri e nelle aree interne della Toscana. È insolito vedere le nebbie, anche fitte, in questo periodo dell’anno. Solitamente si manifestano nei periodi più freddi. La causa è dovuta al mix tra l’aria umida e le temperature notturne ancora fresche.

Il meteo sarà stabile

Questo fenomeno dura solo nelle ore più fresche e nella primissima parte del mattino. I cieli in queste ore sono rimasti un po’ sporchi a causa di nuvolosità medio-bassa e delle nebbie, ma non sarà così per tutta la giornata. Con il passare delle ore verrà lasciato spazio a cieli limpidi e sereni, in un contesto meteo stabile. L’alta pressione il carico di umidità rimarranno ancora per due o tre giorni, in cui torneranno dense foschie e banchi di nebbia.