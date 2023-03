Meteo, il primo weekend di marzo ha due volti

Il meteo durante il primo weekend di marzo presenta due volti. Infatti ci sarà ancora una certa instabilità nelle regioni meridionali, mentre al contrario al Centro-Nord il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, ad eccezione di alcuni addensamenti di nubi sabato tra le Marche, l’Abruzzo e il Molise e domenica tra la Liguria di Levante e l’Alta Toscana.

Meteo, il primo weekend di marzo

Sabato 4 marzo

Sabato 4 marzo, le regioni del Nord, insieme ad alcune regioni del Centro come Toscana, Umbria, Lazio e in parte le Marche, godranno prevalentemente di un bel tempo con un clima piacevole. La giornata sarà quindi caratterizzata da condizioni generali di bel tempo, con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso in tutte le zone.

Tuttavia, in tutte le altre regioni il tempo sarà ancora compromesso da nubi e precipitazioni, localmente temporalesche e nevose sugli Appennini a partire dai 1.200 metri. In particolare, tale maltempo si concentrerà principalmente sulle regioni delle Marche, Abruzzo, Molise e sulla parte centro-orientale della Sardegna. Nella zona meridionale un ciclone renderà questa giornata molto instabile con la possibilità di precipitazioni ovunque, con intensità moderata in Puglia, Basilicata, bassa Campania, Calabria e Sicilia.

Domenica 5 marzo

Domenica ci sarà una modesta area di alta pressione che porterà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato.

Nello specifico, al nord le condizioni meteorologiche saranno prevalentemente di bel tempo, con il cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni. Ci sarà un leggero aumento delle temperature, con un clima mite di giorno.

Al centro un temporaneo campo di modesta alta pressione si farà presente, portando alla giornata un tempo migliore rispetto al giorno precedente. I venti saranno deboli e provenienti dai quadranti settentrionali, mentre le temperature aumenteranno portando un clima mite su molte regioni.

Al sud, alcune regioni saranno ancora influenzate da una circolazione depressionaria in rapido allontanamento, motivo per cui in tale giornata si avrà un tempo più instabile sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia, mentre al mattino ci potrebbero essere piogge sulla Puglia meridionale. Altrove le temperature aumenteranno notevolmente, con un clima più mite.