Meteo, in arrivo il ciclone Thor: le conseguenze sull'Italia

In un inverno stranamente caldo e, dati i precedenti problemi di siccità, finalmente piovoso, soprattutto nel nord Italia, sta per arrivare il ciclone Thor a sconvolgere ulteriormente la situazione, provocando l’ondata di maltempo più rigida dell’anno appena iniziato e anche della stagione.

Cerchiamo di capire cosa dobbiamo aspettarci, quanto durerà e quali regione ne saranno più duramente colpite.

Da dove arriva il ciclone Thor?

Il ciclone Thor, che prende il nome dalla divinità germanica figlia di Odino, arriva dal Polo Nord. Una ventata di gelo intenso prenderà il posto dell’anticiclone africano e si farà strada verso l’Italia, portando durante la sua discesa sulla nostra penisola la neve, anche a bassa quota e nel centro-Italia, tanta pioggia e un abbassamento generale delle temperature.

Quanto dureranno gli effetti del ciclone Thor?

Secondo i metereologi a partire da martedì 17 gennaio dobbiamo prepararci ad almeno una settimana di forte maltempo, caratterizzato non solo da neve ma anche da intense piogge e violente raffiche di vento, con tanto di rischio nubifragio. Insomma, il ciclone Thor non scherza, ed è importante farsi trovare preparati e non sottovalutarlo.

Quali saranno le regioni più colpite dal ciclone Thor?

Sotto attenta osservazione dei metereologi sono soprattutto le regioni di Toscana, Umbria, Lazio e Campania e in generale l’aria tirrenica.

Per quanto riguarda la neve, invece, si temono intense precipitazioni soprattutto su Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Le cose si intensificheranno ulteriormente tra giovedì 19 e venerdì 20 gennaio, quando la neve dovrebbe arrivare anche nelle pianure del Nord e lungo le coste centrali adriatiche. L’abbassamento delle temperature coinvolgerà tutta Italia, che sarà stretta nella morsa dell’inverno.