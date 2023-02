Meteo in Italia, piogge e neve al Centro e al Nord: in arrivo sabbia dal Saha...

Sabbia dal Sahara in arrivo al Sud Italia, piogge e neve al Centro e al Nord: il meteo per l’ultimo week-end di febbraio.

Il meteo in Italia non si connoterà solo per il ritorno di piogge e neve al Centro e al Nord durante l’ultimo fine settimana di febbraio ma anche per l’arrivo di ingenti quantità di sabbia proveniente dal Sahara al Sud.

Meteo in Italia, piogge e neve al Centro e al Nord

In arrivo correnti molto fredde artico-continentali che, nell’ultimo week-end di febbraio, travolgeranno l’Italia generando un’ondata di maltempo. L’ondata sarà causata dall’azione combinata di due impulsi freddi: il primo di origine polare che, alla data di mercoledì 22 febbraio, ha già raggiunto la penisola iberica, il Marocco e l’Algeria, dando vita a una depressione che si sta dirigendo verso il mar Tirreno mentre il secondo ha un’origine artico-continentale.

Questo secondo impulso freddo raggiungerà il Centro e il Nord Italia nel corso di domenica 26 febbraio.

Nelle regioni centrali e settentrionali della Penisola, quindi, sono attese piogge e nevicate a quote piuttosto bassedurante il fine settimana. In particolare, le regioni più colpite dalle precipitazioni saranno Sardegna, Toscana, Lazio, Liguria, basso Piemonte, bassa Lombardia, Emilia, Marche. I fiocchi di neve, invece, potrebbero manifestarsi fino in pianura in Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte.

In arrivo sabbia dal Sahara al Sud

E per quanto riguarda il Sud? Al Meridione, si verificherà una situazione climatica nettamente differente dal resto dell’Italia. Tra le giornate di venerdì 24 e sabato 26, infatti, si assisterà a un significativo aumento delle temperaturecausato dal passaggio di un “ramo mite” della depressione. Le temperature, quindi, saliranno fino a 20-21°C in molte località.

Il flusso mite subtropicale porterà con sé un significativo pulviscolo sahariano che offuscherà i cieli delle regioni meridionali.

La sabbia proveniente dal Sahara si depositerà al suolo grazie alle piogge e agli acquazzoni che si verificheranno nel week-end e si sposterà gradualmente anche verso l’Italia centrosettentrionale.