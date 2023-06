Meteo: in Lombardia cielo sereno, da domani possibili isolati rovesci

Milano, 15 giu. (Adnkronos) – La circolazione depressionaria sulla penisola italiana è in spostamento verso est e lascia sull'arco alpino un flusso settentrionale progressivamente più stabile. Fino a venerdì resta, quindi, la possibilità di rovesci e temporali isolati sui rilievi, più marcata ad est, in possibile discesa alla pianura in serata. Queste le previsioni del bollettino meteo di Arpa Lombardia.

Sulla Lombardia, domani, cielo sereno o poco nuvoloso, ma con sviluppo di nubi cumuliformi nelle ore centrali della giornata, più marcato sui rilievi ed i settori orientali. Possibili isolati rovesci da metà giornata sui rilievi Alpini e Prealpini centrorientali, in possibile discesa sulla pianura nel tardo pomeriggio-sera.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo; massime in lieve, ma diffuso aumento. In pianura minime tra 14 e 16 gradi, massime tra 27 e 30 gradi.