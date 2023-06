Meteo: in Lombardia instabilità alternata a schiarite, temperature fino a 28 gradi

Milano, 8 giu. (Adnkronos) - In Lombardia tempo generalmente stabile, domani, con maggiore variabilità dal pomeriggio per l'avvicinamento di una saccatura da ovest. Sabato pressione livellata, con flusso in lenta rotazione da nord, senza avvezione termica. Domenica l'avvicinamento g...

Milano, 8 giu. (Adnkronos) – In Lombardia tempo generalmente stabile, domani, con maggiore variabilità dal pomeriggio per l'avvicinamento di una saccatura da ovest. Sabato pressione livellata, con flusso in lenta rotazione da nord, senza avvezione termica. Domenica l'avvicinamento graduale di un nucleo freddo dal Nord Europa verso le Alpi determinerà una possibile accentuazione dell'instabilità nel pomeriggio. Queste le previsioni del bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore.

Tra lunedì e martedì il suddetto nucleo si sposta sull'Europa Orientale verso l'Austria, interessando direttamente anche il Nord Italia.