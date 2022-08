Meteo: in Lombardia miglioramento a partire da domani, temperature tornano a salire

Milano, 19 ago.(Adnkronos) – Nella giornata di oggi, in Lombardia, le condizioni del tempo appariranno a tratti instabili sui rilievi e parte della pianura orientale, con deboli rovesci sparsi; altrove condizioni prevalentemente asciutte con ampie schiarite nel corso delle ore pomeridiane.

Queste le previsioni meteo contenute nel bollettino diffuso da Arpa regionale.

Da domani e per l'inizio della prossima settimana, un flusso più secco nordoccidentale in quota, associato ad una progressiva espansione anticiclonica di origine atlantica, favorirà condizioni di stabilità con cielo prevalentemente sereno e massime di temperatura in progressivo rialzo.