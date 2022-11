Meteo: in Lombardia peggioramento dalla serata di domani e calo temperature

Milano, 12 nov. (Adnkronos) – Giornata con tempo stabile, quella di oggi in Lombardia, per la presenza di un'area altopressoria sull'Europa centrale, che interessa anche il nord Italia. Da domani è attesa una progressiva instabilizzazione delle condizioni per la risalita di latitudine lungo la dorsale appenninica di un nucleo di aria più fresca ed umida di provenienza balcanica: sulla regione determinerà un rinforzo a tratti della ventilazione, deboli precipitazioni dalla serata e marcato calo termico in quota.

Queste le previsioni meteo contenute nel bollettino di Arpa Lombardia.

Per lunedì è atteso l'esaurimento delle precipitazioni in mattinata e un temporaneo ritorno a condizioni più stabili, ma tra martedì e mercoledì è probabile un nuovo passaggio perturbato di matrice nordatlantica, trasportato da correnti in quota occidentali.