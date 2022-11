Meteo: in Lombardia piogge in intensificazione fino a domani, poi miglioramento

Milano, 9 nov. (Adnkronos) – Sulla Lombardia, una saccatura in transito sull'Europa occidentale favorisce flussi umidi lievemente instabili, con deboli piogge diffuse dal pomeriggio di oggi, in intensificazione in serata e persistenti fino alle prime ore del mattino di domani. Queste le indicazioni contenute nel bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia.

A partire dal pomeriggio di domani è atteso un flusso che si disporrà via via più secco in quota da nord, associato ad una graduale rimonta anticiclonica di origine atlantica sull'Europa nordoccidentale, che favorirà cielo prevalentemente sereno o al più velato venerdì.

Per il fine settimana possibile debole riattivazione dell'instabilità associata allo scorrimento di un minimo depressionario sul centro e nord Italia con associata aria più fredda in quota e deboli piogge più probabili sui rilievi.