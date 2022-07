Meteo: in Lombardia possibili condizioni di instabilità tra domani e sabato

Milano, 20 lug.(Adnkronos) – Sulla Lombardia, un promontorio anticiclonico, con asse esteso dal bacino del Mediterraneo al Nord-Europa, tenderà nei prossimi giorni a cedere per il transito di due onde depressionarie atlantiche: la prima tra oggi e domani, la seconda sabato 23 luglio.

Lo riporta il bollettino meteo diffuso da Arpa regionale.

Per i giorni successivi, seppur in un contesto di lieve relativa incertezza, si assisterà ad una nuova temporanea fase di ripresa dell’area di alta pressione che dall’Africa risalirà al bacino del Mediterraneo e parte dell’Europa centrale, per poi cedere nuovamente con l'inizio della prossima settimana. Queste configurazioni sinottiche manterranno sulla regione giornate calde, per lo più poco nuvolose o velate in pianura, con addensamenti irregolari a ridosso dei rilievi, dove saranno possibili condizioni di debole instabilità.

Le previsioni per la giornata di oggi indicano un cielo da poco nuvoloso a velato, con formazioni cumuliformi su fascia alpina e prealpina. Precipitazioni nel pomeriggio brevi rovesci o temporali a ridosso dei rilievi alpini. Temperature massime in pianura tra 34 e 38 gradi. Zero termico attorno ai 4800 metri.