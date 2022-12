Meteo: in Lombardia schiarite, giovedì attesa perturbazione con precipitazioni diffuse

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - Nuvolosità diffusa e compatta testimonia l'afflusso di correnti umide sulla Lombardia, in un contesto che comunque si caratterizza per stabilità e assenza di precipitazioni. L'irruzione di aria fredda dei giorni scorsi mantiene inoltre temperatur...

(Adnkronos) – Nuvolosità diffusa e compatta testimonia l'afflusso di correnti umide sulla Lombardia, in un contesto che comunque si caratterizza per stabilità e assenza di precipitazioni. L'irruzione di aria fredda dei giorni scorsi mantiene inoltre temperature invernali e inferiori alle medie del periodo. Domani assisteremo a maggiori schiarite, specie sulle Alpi, mentre giovedì è atteso il transito di una moderata perturbazione atlantica con la ripresa di precipitazioni diffuse. Rinforzo dell'alta pressione in vista del weekend e ritorno delle nebbie in pianura.

Temperature che si manterranno basse e tipicamente invernali. Così il bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia.