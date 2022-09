Meteo: in Lombardia tempo instabile, miglioramento nel weekend

Milano, 27 set. (Adnkronos) – Tra il bacino del Mediterraneo e gran parte dell'Europa è presente un vasta circolazione depressionaria che, nel corso dei prossimi giorni, tenderà a convogliare un flusso via via più umido e intenso da sud-sudovest sulla Lombardia.

Lo si legge nel bollettino meteo diffuso da Arpa regionale, che per oggi e domani indica tempo per lo più poco nuvoloso o velato.

La situazione per i prossimi giorni prevede, per giovedì e venerdì, una nuvolosità estesa con precipitazioni diffuse. Quindi, seppur in un contesto di relativa incertezza, per il fine settimana la tendenza è al miglioramento.