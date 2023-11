Meteo: in Lombardia tempo soleggiato e calo temperature, su Alpi possibili nevicate

Milano, 23 nov. (Adnkronos) - In Lombardia tempo stabile e soleggiato. Il bollettino meteo diffuso da Arpa regionale indica, da domani, correnti settentrionali in quota, a seguito dell'espansione dal Nord della Scandinavia verso il Mediterraneo orientale di una vasta area di bassa pressione, ac...

Milano, 23 nov. (Adnkronos) – In Lombardia tempo stabile e soleggiato. Il bollettino meteo diffuso da Arpa regionale indica, da domani, correnti settentrionali in quota, a seguito dell'espansione dal Nord della Scandinavia verso il Mediterraneo orientale di una vasta area di bassa pressione, accompagnata dalla discesa di aria molto fredda in quota.

Fino a domenica giornate con nuvolosità irregolare su fascia alpina, dove saranno possibili nevicate, altrove in prevalenza poco nuvoloso. Da segnalare, in particolare tra la serata di domani e sabato, l'intensificazione del flusso in quota che determinerà un marcato rinforzo dei venti, sia in montagna che in pianura.