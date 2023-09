Meteo: in Lombardia tempo stabile fino a lunedì, poi attesa lieve perturbazione

Milano, 30 set. (Adnkronos) – Un promontorio anticiclonico in ulteriore espansione sul Nord Italia assicura fino a lunedì prossimo tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con temperature superiori alla norma del periodo. A partire da martedì, è probabile un parziale cedimento della struttura anticiclonica per il passaggio di una perturbazione a nord dell'arco alpino che determinerà in Lombardia solo qualche nube in più.

Il bollettino meteo di Arpa Lombardia indica, tra mercoledì e giovedì della prossima settimana, maggiori annuvolamenti con debole pioviggine possibile sulle prime Prealpi e sulla fascia pedemontana.