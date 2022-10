Meteo: in Lombardia tempo stabile fino a lunedì, temperature in aumento

Milano, 14 ott. (Adnkronos) – Sulla Lombardia prosegue un debole flusso di correnti occidentali in quota, generalmente poco umido e stabile in un contesto prevalentemente anticiclonico. Fino a lunedì prossimo, sulla regione non sono attesi fenomeni rilevanti, eccezion fatta per un’anomalia termica positiva sulle massime, favorita anche da un buon soleggiamento nelle ore centrali.

Queste le previsioni del tempo contenute nel bollettino meteo di Arpa Lombardia.

Nei prossimi giorni, dunque, le precipitazioni saranno assenti, o limitate ai rilievi più settentrionali e la ventilazione sarà in prevalenza debole, specie nei bassi strati atmosferici.

Le condizioni meteo dei prossimi giorni, avverte quindi Arpa, sono tendenzialmente favorevoli all'accumulo degli inquinanti, in particolare quelli di tipo primario, con persistenti inversioni termiche nei primi strati dell'atmosfera durante le ore più fredde, parzialmente compensate da un rimescolamento nelle ore centrali.