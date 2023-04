Meteo: in Lombardia weekend di maltempo, miglioramento non prima di martedì

Meteo: in Lombardia weekend di maltempo, miglioramento non prima di marted&ig...

Milano, 28 apr. (Adnkronos) – A partire da domani, in Lombardia, il debole promontorio anticiclonico che porta ancora oggi tempo prevalentemente stabile sulla regione inizia a cedere per l’avvicinamento di un perturbazione nordatlantica che interesserà il nord Italia tra domenica e lunedì. Queste le previsioni contenute nel bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia.

Per domani è atteso cielo nuvoloso con isolati e occasionali piovaschi, mentre per domenica e lunedì previste precipitazioni diffuse con rinforzo dei venti anche in pianura e temperature massime in calo.

Per avere un miglioramento bisognerà attendere martedì. Tempo più stabile e soleggiato da mercoledì.