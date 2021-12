Meteo Italia, con la Befana torna l’inverno: addio all’anticiclone

Cambiamento radicale dopo Capodanno, a causa di un'ondulazione nord Atlantica che piloterà un fronte di irruzione fredda.

L’Epifania tutte le feste le porta via è un proverbio popolare, conosciuto ormai da tutti. Quest’anno, tuttavia, la Befana non si porterà via solo le feste, bensì pure il bel tempo e l’anticiclone.

Meteo, la Befana si porta via l’anticiclone

Dopo un Capodanno che sarà abbracciato da un gigante africano, che porterà le temperature fino ad 15°C oltre medie stagionali, il 2022 si aprirà sì con condizioni anticicloniche e tempo prevalentemente stabile, però i primi segnali di cambiamento inizieranno ad intravedersi dal 3 o massimo 4 gennaio sui settori settentrionali dell’Atlantico. La svolta completa potrebbe arrivare proprio con l’arrivo della Befana.

Meteo, la Befana si porta via l’anticiclone: arrivo di aria gelida

Il Vortice Canadese continuerà a partorire grandi depressioni sul Nord Atlantico, che andranno piano piano a deformare la bolla anticiclonica posizionatasi tra il Mediterraneo e l’Italia. Ciò incoraggerà un’iniziale fase d’indebolimento dell’alta pressione africana presente ancora oggi sul nostro Paese, che lascerà spazio alle minacce provenienti dal Circolo Polare Artico.

Meteo, la Befana si porta via l’anticiclone: torna l’inverno ed il freddo

Proprio a ridosso dell’Epifania, giovedì 6 gennaio, tornerà sull’Italia l’inverno, con una massa di aria artico-polare proveniente dal Mare del Nord e dalla Scandinavia, diretta verso l’Europa centrale e l’Italia stessa.

Per cui, prepariamoci a tirare di nuovo fuori dall’armadio sciarpe di lana e pellicce pechè a partire dal 6 gennaio 2022 l’Italia sarà abbracciata da un calo di temperature non indifferente, che andranno anche sotto i valori tipici stagionali.