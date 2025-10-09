meteo italia ultimo weekend caldo

Come sarà il tempo questo fine settimana? Ecco le previsioni meteo per il weekend dell’11 e 12 ottobre 2025.

Previsioni meteo weekend: ultimi giorni di ottombrata

Siamo a ottobre ma sembra di essere a maggio, se non a giugno in alcune regioni. Sole e caldo stanno infatti caratterizzando il meteo in questi giorni ma, attenzione, l’ottombrata non durerà ancora per molto.

Sarà infatti l’ultimo weekend di sole e caldo sull’Italia, sulle regioni tirreniche e sulle isole maggiori si potrà arrivare anche a 25 o 28 gradi. Al Nord invece si sfioreranno i 23 gradi. Ma vediamo adesso insieme le previsioni meteo nel dettaglio per il weekend dell’11 e del 12 ottobre 2025.

Previsioni meteo weekend dell’11 e 12 ottobre 2025: ancora caldo sull’Italia

Come appena visto, godremo ancora di qualche giorno con temperature superiori alla media stagionale su tutta la penisola, da Nord a Sud. Ma, vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per il weekend dell’11 e 12 ottobre 2025. Sabato 11 avremo sole e caldo al Nord e al Centro, mentre al Sud ci sarà qualche pioggia, specialmente in Sicilia. Domenica 12 avremo un tempo soleggiato su tutta la nostra penisola, con un pò di nuvolosità sulle isola e al Sud.