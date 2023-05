Schiarite alternate a instabilità diffusa. Dopo tre settimane di maltempo in cui non si è vista la minima traccia di primavera, ecco che si affaccia sul mese di maggio l’anticiclone Zèfiro, che prova a fatica a portare un’anteprima della bella stagione.

Sole, ma non troppo

Stando a quanto confermato dal meteorologo di www.ilmeteo.it Lorenzo Tedici, l’anticiclone Zèfiro sta già arrivando sull’Italia: proveniente dalle Azzorre, passerà da nord attraverso Spagna, Francia, Svizzera e Germania. La provenienza da settentrione farà sì che il sole prevarrà intorno alla Pianura Padana, mentre sulle regioni centro-meridionali persisteranno frequenti temporali, soprattutto a ridosso dei rilievi e nelle ore più calde. Nelle prossime ore ci sarà una prevalenza di sole ma durerà poco: previsti temporali nel pomeriggio sulle montagne e localmente verso il settore tirrenico.

Le previsioni per il weekend

Se per la giornata di oggi i rovesci che seguono la mattinata soleggiata sembrano minacciare il buon umore nello Stivale, ecco che per le giornate di domani e dopodomani la minaccia potrebbe raddoppiarsi. Dalla Svezia: attese piogge dalla Scandinavia verso la Germania e poi verso le regioni alpine. La perturbazione piegherà verso la Francia e non si esclude che possa estendersi fino alle nostre regioni settentrionali nella giornata di giovedì 25 maggio. Si tratta tuttavia di una previsione da confermare. Venerdì il tempo resterà parzialmente incerto con possibili rovesci nel pomeriggio con rovesci. Nel weekend, tana libera tutti: la perturbazione svedese raggiungerà la Spagna abbandonando definitivamente l’Italia, dove tornerà finalmente un po’ di sereno seppur in un contesto di diffusa instabilità residua.