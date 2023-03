Meteo: l'ipotesi del Centro Europeo per metà marzo

Previsioni meteo di metà marzo: dopo un inizio del mese all’insegna del freddo, il Centro Europeo ci sorprende con una ipotesi che fa ben sperare. É infatti previsto l’arrivo di un energico anticiclone africano sul bacino Mediterraneo. L’alta pressione sub-sahariana dovrebbe regalarci una temperatura più temperata poco prima dell’inizio della stagione primaverile. L’avanzata è prevista intorno al 14/15 del mese. Ilmeteo.it ha mostrato diverse masse d’aria in arrivo dal Deserto del Sahara. Esse, oltre a una stabilità maggiore, dovrebbero portare anche un significativo aumento delle temperature. Si prevede un caldo al di là delle medie climatiche, al di sopra dei 22/24 gradi centigradi soprattutto al Sud, in Sicilia e in Sardegna.

Meteo marzo: il caldo raggiungerà anche il Centro-Nord

Le temperature aumenteranno tuttavia anche al Centro-Nord dove nel corso delle ore pomeridiane potrebbe risultare valori intorno ai 18/21 gradi centigradi in città come Trento, Milano, Bologna Firenze e Roma.

Quando cade quest’anno la primavera astronomica?

Nel 2023 la primavera astronomica cadrà il prossimo 20 marzo. Fino a a tale data, la maggior parte dell’Italia dovrebbe godere di giornate calde e soleggiate. Gli ultimi dieci giorni di marzo potrebbero essere i più problematici, in quanto per quel periodo sembrano essere in arrivo perturbazioni provenienti dall’Atlantico.