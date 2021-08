Meteo, le previsioni secondo Giuliacci: “Tra 16 e 19 agosto crollo termico di 7-8 gradi”

Da dopo Ferragosto su buona parte della penisola potremo assistere ad un crollo termico tra i 16 e 19 gradi. Lo ha annunciato il meteorologo Giuliacci.

Nei giorni subito successivi a Ferragosto potremo assistere ad un crollo delle temperature che potrebbero scendere anche di 7-8 gradi. Ad annunciarlo il meteorologo Mario Giuliacci che, in un approfondimento di Fanpage.it ha fatto il punto delle situazione su cosa potremo aspettarci nei prossimi giorni.

Secondo l’esperto, l’ondata di caldo potrebbe protarsi per tutto il fine settimana di Ferragosto, tenendoci quindi compagnia ancora per qualche giorno. A partire dal 16 agosto buona parte della penisola dovrebbe però cominciare a respirare, con il rinfrescamento delle temperature che interesserà prima il Nord Italia, poi il resto della penisola. Secondo il meteorologo il caldo non ci abbandonerà del tutto. Il 21 e il 22 agosto potrebbe tornare nuovamente il caldo anche se – spiega il meteorologo – non ci è dato sapere quanto questa ondata di caldo sarà intensa.

Previsioni meteo Giuliacci, “Tra il 16 e il 19 agosto crollo termico di 7-8 gradi”

Poi potremo respirare nelle giornate immediatamente successive, ha spiegato l’esperto.

Previsioni meteo Giuliacci, “L’ondata di caldo degli ultimi 70 anni”

Proprio a proposito di questa intensa ondata di caldo, il colonnello Giuliacci ha spiegato che si tratta di una delle estati più calde degli ultimi 70 anni. Ha quindi aggiunto: “Al Centro il picco del caldo lo stiamo raggiungendo i questi giorni ma il caldo intenso andrà avanti fino al 16 agosto quando l’ondata di calore tornerà forte anche al Sud dopo un leggera attenuazione”.

Previsioni meteo Giuliacci, in Triveneto e nel Nord-Ovest il picco non andrà oltre i 35 gradi

L’esperto infine ha parlato di come nonostante il forte caldo, il Nord-Ovest e il Triveneto dovrebbero essere risparmiate parzialmente dal picco di temperature elevate. A tal proposito ha dichiarato: “Su queste regioni le temperature massime non andranno oltre i 35 gradi mentre sul resto d’Italia saranno più elevate”.