Il Natale 2022 sarà atipico dal punto di vista climatico grazie all’arrivo dell’ennesimo anticiclone africano, che farà alzare le temperature a un livello simile a quello primaverile, in particolare al centro-sud.

Questo è quanto spiegato dal colonnello Mario Giuliacci a fanpage.it.

Quale sarà il meteo a Natale?

Secondo Mario Giuliacci, dal 19 dicembre alla fine dell’anno ci saranno tre fasi distinte. “La prima è quella in corso. Fa freddo soprattutto al centro-nord, mentre al sud le temperature sono più tiepide. Avremo qualche pioggia domani, martedì 20 dicembre, sulla Liguria, mercoledì 21 su Liguria, Umbria e Veneto e il 23 sulla Toscana.

Sul resto della penisola il tempo sarà bello, con temperature massime nelle regioni settentrionali comprese tra 5 e 8 gradi e in quelle meridionali tra 13 e 15″, ha dichiarato l’esperto.

La seconda fase inizierà all’antivigilia di Natale, quando “le temperature saranno in brusca risalita, prevarrà il bel tempo, a parte che sulla Liguria, dove sarà nuvoloso. Tra il 23 e il 27 ci saranno +6/7 gradi ovunque, con massime al sud tra 15 e 17 gradi.

È una vera e propria fase primaverile. Andrà bene per coloro che vorranno spostarsi ma attenzione in questa fase alla nebbia, soprattutto di notte e al mattino”.

Prima di Capodanno ci sarà un cambio di rotta

La terza fase provocherà infine una nuova inversione di rotta poco prima di Capodanno. “Intorno al 31 dicembre ritornerà il freddo atlantico con temperature in calo di 5/6 gradi ovunque. Non solo ci sarà di nuovo freddo, ma anche la pioggia, soprattutto al centro-sud, e la neve, in particolare sul versante adriatico dell’Appennino centro meridionale, perché i venti freddi arrivano dai Balcani questa volta”, ha detto Mario Giuliacci.

