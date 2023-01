Meteo: nel week-end ancora freddo e neve ma l'anticiclone avanza

Ormai da dieci giorni il freddo tiene sotto il suo gelido dominio tutta la penisola italiana.

Prima fu il ciclone Thor, arrivato dal Polo Nord a spazzare via l’anticiclone africano. Poi è stata la volta della sciabolata artica Attila. Insomma, il freddo è arrivato e sembra non volersene andare, provocando anche diversi danni, tra slavine e problemi di circolazione su strada. Enfasi sul sembra.

Meteo, cosa aspettarsi nel weekend

Qaulche giorno ancora di pazienza e di giubbotti pesanti. Nel weekend, infatti, proseguirà l’afflusso di correnti fredde provenienti dal nord Europa.

Il meteo si manterrà in larga parte instabile, le temperature invernali. Coinvolte soprattutto le regioni adriatiche e il sud Italia. Un po’ meglio al nord e sulle tirreniche. Sabato sono attesi temporali in Calabria e Sicilia, con nevicate sull’Aspromonte. Domenica ancora situazione instabile in tutto il centro, nel sud e in Sardegna, con forti venti.

Meteo, quando finirà il freddo?

Secondo i meterologi, però, non c’è da disperare.

Tra qualche giorno, infatti, arriverà sull’Italia un anticiclone, proveniente dall’Europa occidentale, a mitigare le condizioni atmosferiche. Soprattutto nella settimana che va dal 7 al 13 febbraio si prevede un cambiamento deciso dello scenario, con una situazione metereologica poco invernale e un innalzamento delle temperature. Insomma, stringiamo i denti ancora qualche giorno, una tregua sta arrivando.