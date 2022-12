Meteo: nel weekend neve e gelo al nord e caldo al sud

Cosa dicono le previsioni meteo per il weekend che precede il periodo natalizio: si prevede neve in pianura e gelo al nord e caldo anomalo al sud

Le previsioni meteo imminenti dicono che nel weekend ci saranno neve e gelo al nord e caldo al sud.

I siti specializzati parlano infatti di una doppia anomalia che attende il paese nei prossimi giorni con una differenza termica clamorosa. Ma cpsa significa in concreto? Che farà caldo anomalo al Sud e un freddo pungente ed estremo al Nord, dove tra l’altro nelle prossime ore nevicherà fino in pianura. Da oggi dunque, giovedì 15 dicembre, e quando mancano pochi giorni a Natale, le temperature saliranno sull’otto volante in Italia.

Quasi 30 gradi dividono lo Stivale

Le massime toccheranno punte fino a 27°C in Sicilia mentre la neve tornerà a cadere anche sulle città del Piemonte. E al Centro? In realtà fra le due anomalie c’è la situazione delle regioni che dovrebbe essere piovosa e “nella media”. Il dato empirico è comunque quello della fortissima differenza termica tra due città campione come Torino e Catania: sarà quasi di 30 gradi.

Neve e gelo al nord e caldo al sud

E Andrea Garbinato de ilmeteo ha detto: “È previsto un caldo eccezionale per Dicembre, con 27°C in Sicilia e punte di 22/24°C in Calabria e Sardegna”. Il tutto con piogge intense al Centro-Nord in un contesto autunnale e con le nevicate in pianura sul Nord-Ovest. E in chiosa: “Qualche fiocco che potrebbe invadere anche la Bassa Lombardia”.