Molte città italiane stanno affrontando la prima prova d’estate, con sole e temperature molto alte. Questo weekend è stato all’insegna del bel tempo.

Meteo, oggi prove d’estate in diverse città: salgono le temperature

Prima prova d’estate per diverse città italiane. Un fine settimana caldo e soleggiato quasi ovunque, con picchi di 30 gradi anche al Nord, ma non mancheranno le sorprese. Antonio Sanò, fondatore del sito www.ilmeteo.it, ha confermato l’espansione di un campo anticiclonico subtropicale verso l’Italia. Un weekend dal sapore estivo, che nella giornata di oggi avrà delle temperature molto alte, ideali per le prime gite al mare o per qualche scampagnata in collina o montagna. Durante il weekend le temperature si sono alzate, andando dai 26 gradi di Carbonia e Firenze ai 28 gradi di Bolzano. A Milano 27 gradi, così come a Pavia, mentre in Sardegna si sono toccati i 30 gradi.

Meteo della nuova settimana: non mancheranno le sorprese

La nuova settimana vedrà un nuovo ribaltone, facendo dimenticare questa prima prova d’estate. Quest’anno le correnti nord europee, instabili e fredde, non vogliono lasciare in pace l’Italia. Lunedì 8 maggio potrebbe esserci un peggioramento, che sarà ancora più significativo mercoledì 10 maggio. Un vortice potrebbe condizionare la situazione con maltempo diffuso nel corso della settimana, facendo scendere di nuovo le temperature massime, che saranno sotto la media del periodo. Negli ultimi anni a maggio era già estate, ma nel 2023 sembra essere ancora autunno, con qualche accenno di inverno in montagna.