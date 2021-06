Secondo le previsioni l'anticiclone nordafricano imperverserà sul nostro Paese almeno fino alla fine di giugno, portando caldo e siccità sulla penisola.

Stando alle ultime previsioni meteo saremo costretti a convivere con questa prima vera ondata di caldo dell’anno almeno fino alla fine di giugno. Sono gli effetti dell’anticiclone a cuore caldo nordafricano, la cui circolazione a “omega” già da diverso tempo sta strutturandosi tra l’Atlantico orientale e l’Europa.

Circolazione che nei prossimi giorni andrà ulteriormente consolidandosi proponendo, nella sua parte centrale, un importante e sempre più caldo promontorio nordafricano protesto direttamente verso il Mediterraneo centrale e l’Italia.

Meteo, ondata di caldo fino alla fine di giugno: gli effetti dell’anticiclone nordafricano

Sulla base di questo dunque, non ci sarà scampo per il nostro Paese, che almeno fino alla fine del mese di giugno rimarrà in balia delle correnti nordafricane, accompagnate da alte temperature di derivazione subsahariana.

Secondo le previsioni la fase più calda in assoluto di questa ondata di caldo andrà dal prossimo lunedì 21 giugno e proseguirà fino almeno a venerdì 25, anche se il caldo anomalo contrassegnerà un po’ tutta la prossima settimana.

Meteo, ondata di caldo fino alla fine di giugno: le temperature della prossima settimana

In particolare, tra la giornata di martedì e quella di venerdì, il caldo si farà sentira il praticamente tutte le regioni centro-meridionali e soprattutto la Sicilia, con valori intorno ai 27 e 28 gradi a 1.500 metri di altitudine che si tramuteranno sulle aree pianeggianti in temparature che andranno anche oltre i 40 gradi.

Il caldo intenso raggiungerà anche i settori appenninici e del medio Adriatico, anche qui con temperature diffuse fino a 35/38 gradi, e questi valori localmente anche sulle pianure centro-orientali dal Nord. Molto caldo anche altrove al Centro Sud, un po’ meno sulla Toscana e ancor meno sul resto del Nord.

Meteo, ondata di caldo fino alla fine di giugno: valori sopra la media

Stando alle attuali previsioni meteo, le anomalie previste per tutta la prossima settimana, computano valori fino a 10 gradi oltre la media al Sud, 6/8 gradi oltre alla media sulle regioni appenniniche centrali e anche su quelle adriatiche, fino alla Romagna, 2/4 gradi oltre la media sul resto del Nord e sulla Sardegna.

Da evidenziare, una protratta fase siccitosa su tutto il Centro Sud e diffusamente anche al Nord, seppure in misura meno intensa sulle alte pianure; piogge nella norma o localmente anche un po’ oltre alla norma sui settori alpini centro-occidentali.