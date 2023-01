Meteo, ondata di maltempo e allerta gialla in diverse regioni

Meteo, perturbazione in transito sull'Italia: varie regioni in allerta gialla.

Le previsioni meteo dell’8 gennaio ci presentano una situazione alquanto critica sulla Penisola, su cui è in transito una perturbazione che si sta dirigendo verso le regioni centro-meridionali.

Il maltempo porta piogge e temporali su varie aree dell’Italia e diverse regioni sono attualmente in allerta gialla. Fenomeni localmente forti sul versante tirrenico, nelle ultime ore si segnala pioggia battente sull’Umbria.

Maltempo, allerta gialla su varie regioni: la situazione in Umbria

Come informa 3bmeteo, gli accumuli pluviometrici hanno oramai superato i 79 mm in Umbria, nell’area di Terni. Le piogge sono in continuo proseguo sull’intera regione.

Superati i 40 mm in provincia di Perugia.

Lazio e Campania scosse dai temporali

Sono segnalati fenomeni a tratti intensi sulle regioni di Lazio e Campania; temporale nell’entroterra romano. Gli accumuli pluviometrici hanno superato i 60 mm sul Pontino e nella provincia di Frosinone, sfiorati i 60 mm sul territorio salernitano.

La situazione in Friuli Venezia-Giulia

Si segnalano forti rovesci sulla regione del Friuli Venezia-Giulia, soprattutto nell’area di Gorizia e Trieste.

Accumuli pluviometrici che vanno oltre i 50 mm sulla zona di Udine; tali fenomeni si stanno tuttavia attenuando gradualmente dall’alba di oggi.

Situazione più mite sull’Adriatico

Le aree adriatiche vengono protette dall’Appennino, quindi i fenomeni sono di gran lunga più deboli. Qualche pioggia è tuttavia segnalata nel territorio interno di Marche e Puglia. In transito una serie di rovesci tra Bari e Taranto.