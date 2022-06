Meteo, paura per agosto: quanto durerà l’ondata di sole e caldo?

Al momento è difficile conoscere le previsioni meteo per il mese di agosto, ma dopo il tanto caldo non si escludono fenomeni estremi.

Il caldo intenso che da settimane sta causando non pochi disagi in tutta Italia non dà segni di cedimento. Nel primo weekend di luglio si sfioreranno i 44 gradi, con 22 città da bollino rosso, e molti comuni hanno già messo in atto misure per contrastare la siccità degli ultimi periodi.

Ma quanto durerà il caldo e il sole? Non mancano le paure per il mese di agosto, quando si teme possa esserci un cambio di rotta.

Meteo, paura per agosto

Secondo le previsioni a lungo termine, il caldo proseguirà anche nelle prossime settimane, con temperature bollenti e sopra la media del periodo.

Non si escludono, tuttavia, fenomeni di estremizzazione, con un’alternanza di periodi più caldi e fasi più piovose e fredde.

I primi disagi si sono già verificati a causa di violenti nubifragi che si sono abbattuti a Torino, nel Varesotto, fino a Massa Carrara.

I problemi legati a siccità e carenza d’acqua

Il Po tocca i livelli più bassi da almeno 70 anni, ma preoccupa anche l’avanzare del cuneo salino, cioè il movimento d’acqua che dal mare raggiunge l’entroterra attraverso il sottosuolo. Allarme anche nelle zone del lago Maggiore, con un grado di riempimento pari al 22,7%.

La situazione non è molto diversa al lago di Como (fermo al 30,6%).

Coldiretti precisa: “Nel bacino padano per la mancanza di acqua si prevede oltre il 30% in meno della produzione agricola nazionale, con un impatto a cascata anche sull’allevamento. In alcune zone di Piemonte e Lombardia non piove da quasi tre mesi e in certi Paesi si ricorre alle autobotti per l’uso civile”.

I problemi legati al cambiamento climatico provocano non poche ricadute anche sui ghiacciai del Trentino, dove è stata misurata una quantità di neve compresa tra il 50% e il 60% rispetto al valore medio degli ultimi decenni.