Meteo, previsioni di lunedì 19 luglio: ancora piogge e grandine al Centro-Sud

Terminato il weekend segnato da maltempo diffuso, da lunedì 19 luglio potrebbe iniziare una graduale ripresa delle temperature.

Questi ultimi giorni, in particolare nel fine settimana sono stati caratterizzati dal maltempo diffuso in buona parte delle regioni portando in diversi casi anche a situazioni di disagio per i cittadini. Il maltempo potrebbe tuttavia non durare ancora a lungo.

Già nella giornata di lunedì 19 luglio potremo aspettarci un graduale miglioramento delle temperature dovuto all’avanzare dell’alta pressione africana. Le regioni del centro-sud potrebbero pazientare ancora un po’ in quanto regioni come Lazio, Puglia, Calabria e Campania dovrebbero essere interessate da tempo instabile ed episodi a carattere temporalesco.

Meteo lunedì 19 luglio, al Nord tempo stabile e soleggiato

In buona parte del Nord-Italia potremo assitere ad un meteo in genere soleggiato e dalle temperature in linea di massima stabili, seppure in alcune regioni del centro potrebbe esserci qualche annuvolamento, con temporali che potrebbero abbattersi in alcune aree del Centro-Sud sia sul versante del Tirreno che dell’Adriatico.

Per ciò che riguarda le isole maggiori ovvero la Sicilia e la Sardegna il tempo dovrebbe essere stabile con piovasco previsto nel versante Sud-Est della Sardegna e in alcune aree della Sicilia orientale.

Meteo lunedì 19 luglio, maltempo nel Meridione

Sono proprio le regioni a Sud della penisola che dovrebbero essere interessate nella giornata di lunedì 19 luglio da una maggiore instabilità. Nelle Regioni del centro esserci forti piogge ed episodi a carattere temporalesco già nella mattinata, mentre la Capitale potrebbe essere colpita da temporali e rovesci nel pomeriggio.

Il maltempo potrebbe inoltre interessare anche il versante ionico della Puglia e alcune aree interne del Centro-Sud.

Non ultimo in Campania, la Protezione Civile Regionale ha prorogato per altre 24 ore l’allerta gialla. Fino alle ore 23.59 di lunedì 19 luglio potrebbero essere attesi forti temporali che in alcuni casi potrebbero essere accompagnati da raffiche di vento. Non sarebbero inoltre escluse grandinate e “possibili tempeste di fulmini”.

Meteo lunedì 19 luglio, in settimana temperature in rialzo

Trascorsa la difficile giornata di lunedì, già dal 20 luglio potremo assistere ad un netto miglioramento del meteo con le temperature che dovrebbero aumentare un po’ in tutta la penisola. In particolare venti mossi e instensi dovrebbero interessare il versante occidentale tirrenico e il Canale di Sicilia. Mare mosso inoltre in Sardegna. In linea generale le temperature dovrebbero toccare picchi di 32-33 gradi, anche se ci si aspetta che queste ultime possano aumentare ancora già nei successivi giorni.