Quali sono le previsioni meteo per l’Epifania? Se il clima rimarrà stabile il 6 gennaio, l’Italia potrebbe essere presto travolta da una potente ondata di gelo nella seconda metà di gennaio e febbraio.

Clima stabile per la Befana prima dell’arrivo del gelo a metà gennaio

L’Italia potrebbe dover fare i conti con un fenomeno meteorologico capace di sconvolgere i mesi di gennaio e febbraio. Nonostante la prima metà della stagione invernale sia apparsa alquanto statica, infatti, non è detto che anche la seconda parte di essa si svilupperà andando sulla stessa scia.

Secondo le proiezioni dei Centri di Calcolo, pare che le prossime settimane si connoteranno per un improvviso stratwarming sul Polo Nord.

L’episodio sarà visibile soprattutto dalla metà di gennaio.

In meteorologia, con il termine stratwarming si indica un anomalo e intenso riscaldamento della stratosfera terrestre sopra il Circolo Polare Artico che può toccare anche i 50/60°C in appena pochi giorni. Nei prossimi giorni, di conseguenza, particolare attenzione dovrà essere prestata a zone come la Siberia o l’Alaska dove si stimano picchi di temperatura con scarti rispetto alla media fino a +36°C.

Il riscaldamento, dopo essersi attivato, si espande gradualmente verso l’alta troposfera con ripercussioni sul Vortice Polare per poi viaggiare verso le medie latitudine, causando ondate di freddo che raggiungono anche l’Europa.

Un simile fenomeno è già stato osservato svariate volte dopo la metà del mese di gennaio. Imponenti ondate di gelo, infatti, si sono verificate in Europa e in Italia, ad esempio, nel 1929, 1956, 1991, 2012 e 2018.

Stando alle proiezioni, dunque, appare evidente che la seconda metà dell’inverno italiano si contraddistinguerà per un forte ribaltamento climatico all’insegna del freddo.

Meteo, previsioni per l’Epifania: persiste l’anticiclone

E cosa succede invece all’Epifania? Anche se a quanto pare la seconda metà di gennaio riserverà sorprese, il clima sarà pressoché stabile per la Befana. Il robusto anticiclone che da settimane domina il tempo nel Vecchio Continente, infatti, persisterà fino al termine delle festività natalizie. Epifania compresa.

Variazioni nel meteo, tuttavia, potrebbero verificarsi nel weekend 7-8 gennaio 2023 quando potrebbe palesarsi un primo cambiamento sul comparto nord-atlantico provocato da un’irruzione di aria leggermente più fretta in discesa dal Polo Nord verso il Mediterraneo.

Le regioni centro-meridionali, quindi, saranno a rischio precipitazioni.