Meteo, quando potrebbe arrivare la prima ondata di caldo africano: temperature record a metà maggio

Con l'estate sempre più vicina e il mese di maggio che comincia all'insegna dell'instabilità, in tanti si chiedono quando arriverà il caldo.

Il mese di maggio è iniziato tra pioggia e temporali, che hanno interessato diverse zone della penisola. Fortunatamente però, il meteo potrebbe prendere una piega completamente diversa, regalando sole e temperature fuori stagione.

Meteo, quando arriva il caldo?

La bella stagione è ormai alle porte.

L’estate si avvicina e gli amanti del sole sono già in trepidante attesa di scoprire quando potranno concedersi finalmente una gita fuori porta.

Il bel tempo estivo potrebbe regalare giornate meravigliose già nel mese di maggio. Secondo gli esperti, la prima ondata di caldo africano che anticipa la stagione estiva potrebbe raggiungere l’Italia tra il 13 e il 14 maggio, regalando un fine settimana all’insegna del sole e del caldo record.

L’arrivo di un anticiclone di origine africana potrebbe portare a un netto rialzo delle temperature, che risulterebbero sopra la media anche di 7/8 gradi. Sebbene manchino ancora due settimane, le previsioni al momento indicano picchi di 30/32 gradi sulle due Isole maggiori. Nel resto del Paese i valori saranno compresi tra i 26 e i 28 gradi, soprattutto in Valpadana e sui settori tirrenici.

Attenzione però: come spesso accade in estate, non si esclude che il caldo anomalo possa causare in seguito temporali particolarmente violenti.