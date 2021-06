Attese temperature oltre i 40 gradi al Sud e intensi temporali sull'arco alpino: le previsioni del meteo per la settimana dal 21 al 27 giugno.

Secondo le previsioni del meteo, la settimana che va dal 21 al 27 giugno sarà caratterizzata dall’arrivo di un’ondata di caldo che coinvolgerà soprattutto il Sud e gran parte del Centro. In alcune aree del Mezzogiorno, in particolare, si registreranno alte temperature con picchi fino a 45°C in Sicilia.

Meteo settimana dal 21 giugno

Il sole splenderà anche su molti settori di pianura del Nord anche se i rilievi alpini (alto Piemonte e Valle d’Aosta) dovranno fare i conti con instabilità e forti temporali pomeridiani. Il rialzo termico sarà graduale e giorno dopo giorno rincarerà la dose raggiungendo entro la metà della settimana un’intensità ragguardevole. Nelle zone del Centro-Sud le temperature potranno superare i 38-40 gradi e, anche laddove non si andrà oltre i 30-32 gradi, l’aria sarà comunque molto umida.

Oltre che la Sicilia, il gran caldo interesserà in particolare la Calabria, il medio Adriatico e l’Emilia Romagna.

Meteo settimana dal 21 giugno: nel weekend attesi temporali al Centro-Nord

Successivamente, a partire da venerdì 25 giugno e per gran parte del weekend, l’anticiclone africano si sposterà più a meridione lasciando il posto a correnti più fresche e instabili. Oltre che al Nord, si attendono temporali anche al Centro mentre al Sud le temperature continueranno ad essere molto alte.