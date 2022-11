Confermato l’arrivo di un potente ciclone nel weekend che metterà in ginocchio le Regioni del Sud Italia: le indicazioni della Protezione Civile.

Con il nuovo ciclone in arrivo al Sud nel weekend, il maltempo persisterà ancora nelle Regioni dell’Italia meridionale.

Le previsioni meteo confermano il persistere delle precipitazioni e di una forte instabilità climatica.

Meteo, situazione critica al Sud: confermato l’arrivo di un violento ciclone nel weekend

Il maltempo in Italia meridionale continua: i temporali non si placano in Calabria centromeridionale che ormai presenta una media quotidiana di 50 mm d pioggia caduti a Gambarie, nel cuore dell’Aspromonte, e di 20 mm a Zungri, a Poro.

Intanto, le previsioni aggiornate per il weekend dettagliano la traiettoria del Ciclone che si accanirà soprattutto su Calabria e Sicilia, sulla Puglia e sulla Basilicata.

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 novembre, la perturbazione stazionerà su Malta attirando aria fredda dall’Europa orientale e dai Balcani verso l’Italia adriatica. Al contempo, verrà alimentata una forte circolazione ciclonica al Sud, sul bordo orientale di un potente Anticiclone delle Azzorre in risalita verso l’Europa occidentale.

Tempeste e nubifragi nel weekend

In considerazione delle ultime previsioni meteo, il tempo comincerà a peggiorare già dalla giornata di venerdì 25 novembre per la Sardegna e le Regioni tirreniche dove si verificheranno telporali localizzati e intensi a partire dal pomeriggio.

Sabato 26 novembre, il maltempo si concentrerà al Sud: impetuosi nubifragi travolgeranno le Regioni tirreniche – in particolare la Sicilia orientale e la Campania – per poi estendersi su Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria.

L’instabilità climatica proseguirà con forti temporali autorigeneranti anche nella giornata di domenica 27 novembre con pesanti conseguenze sui territori.